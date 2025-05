Primo piano Augusta, il braccio reliquiario di San Domenico tra gli alunni del “Costa” di

AUGUSTA – Il 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” ha avuto l’onore di ospitare il braccio reliquiario argenteo di San Domenico, patrono della città, alla vigilia dell’inizio del novenario. Un evento che ha suscitato grande emozione e partecipazione tra alunni e docenti.

I due plessi dell’istituto, quello centrale (nella foto all’interno) e il Polivalente (nella foto di copertina), hanno accolto il reliquiario con canti e preghiere, creando un’atmosfera di profonda spiritualità e devozione. Durante la visita, gli alunni hanno avuto l’opportunità di affidare le loro preghiere al santo patrono di Augusta, chiedendo la sua intercessione per ogni loro bisogno e desiderio. La presenza del braccio reliquiario ha rappresentato un momento di riflessione e crescita personale per i ragazzi, che hanno potuto avvicinarsi alla figura di San Domenico e alla sua eredità spirituale.

Ad accompagnare il reliquiario c’era don Alfio Scapellato, parroco della chiesa Madre dedicata a Maria Ss. Assunta, il quale ha guidato i momenti di preghiera. Lo hanno supportato tre componenti del comitato dei festeggiamenti di San Domenico, Alessio La Torre, Cristoforo Sicari e Giovanni Ternullo, già presidente del consiglio di istituto del “Costa”.

La dirigente scolastica Valentina Lombardo ha sottolineato l’importanza di questa tradizione, affermando: “Da quasi dieci anni, il nostro istituto vive con gioia e partecipazione questo momento di condivisione e spiritualità. È fondamentale per i nostri alunni non solo apprendere le conoscenze scolastiche, ma anche crescere in un contesto che valorizza le radici culturali e religiose della nostra comunità“.