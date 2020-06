Primo piano Augusta, stagione balneare aperta, ampliata l’area vietata di mare intorno allo “Sbarcatore” di

AUGUSTA – La stagione balneare è aperta dal 6 giugno, come regolamentato dalla Regione siciliana, in ritardo per l’emergenza Covid-19, e si concluderà il 31 ottobre. Con una recente ordinanza sindacale (5 giugno), il Comune di Augusta ha recepito le disposizioni con i tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione (“Allegato 7 – Siracusa” del ddg del 20 maggio del competente dipartimento dell’assessorato regionale della Salute).

Fra i “consueti” tratti di mare e di costa ricadenti nel territorio comunale “non adibiti alla balneazione” per motivi vari, l’unica vera novità riguarda lo specchio acqueo intorno allo “Sbarcatore dei Turchi“. Già oggetto di precedente ordinanza di divieto, la nuova ordinanza della Capitaneria di porto di Augusta, del 7 aprile, estende lo specchio acqueo interessato dal divieto di transito e di sosta di qualsiasi imbarcazione (ad eccezione dei mezzi delle forze di polizia, militari o di soccorso), e qualsivoglia attività marittima, compresa la balneazione.

Lo specchio acqueo interdetto si estende dal lato sud di “Villa Marina” alla punta nord dell’insenatura delle “Acque verdi“, ricomprendendo l’intera zona dello “Sbarcatore” fino a 1 chilometro dalla linea di costa (vedi immagine di copertina, contenuta nell’ordinanza). Le sanzioni previste richiamano gli articoli 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione. Come noto, negli anni scorsi è stata apposta una recinzione a monte dello “Sbarcatore” volta a impedire l’accesso ai bagnanti.

La Capitaneria di porto ha emanato la nuova ordinanza di interdizione sulla scorta di un sopralluogo effettuato da personale della Regione lo scorso 30 gennaio (personale dell’assessorato Territorio e Ambiente e dell’assessorato all’Energia), da cui “è emerso il permanere dello stato di pericolo causato dal dissesto idrogeologico che interessa i costoni rocciosi sovrastanti lo “Sbarcatore dei Turchi”“, a cui hanno fatto seguito due note del Servizio Geologico e Geofisico dell’assessorato regionale dell’Energia, nelle quali “tra le altre indicazioni di carattere tecnico fornite, viene indicata come misura di massima cautela entro cui prescriversi l’interdizione assoluta, per i bagnanti e per le imbarcazioni, della zona dello Sbarcatore dei Turchi almeno 1.000 metri dalla linea di costa“.

Complessivamente permane, come negli anni scorsi, il divieto di balneazione per oltre 20 chilometri di costa augustana per vari motivi, dalla presenza di scarichi fognari di reflui urbani che continuano a sversare in mare come nel lato est del canale di Brucoli (“per inquinamento“), o il divieto in prossimità delle foci dei fiumi San Leonardo e San Calogero (“in quanto interessati da immissioni“), ai tratti di mare che ricadono in area militare o portuale come da cala “Spezzantennola” fino al “Granatello”.