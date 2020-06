Primo piano Augusta, ospedale “Muscatello” esce dalla rete regionale anti-Covid di

AUGUSTA – L’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza ha firmato l’attesa pianificazione post-emergenziale della rete sanitaria, in conformità con le linee guida nazionali e i decreti vigenti in materia per la “Fase 2”, confermando in provincia nella rete anti-Covid i soli ospedali “Umberto I” di Siracusa e “Trigona” di Noto.

Il “Muscatello” di Augusta, che ha finora contribuito con 32 posti letto programmati nel vecchio padiglione per pazienti non gravi, dovrebbe tornare presto alla configurazione pre-Covid. Non c’è ancora una data per la riattivazione dei reparti di Chirurgia e Medicina, anche se il sindaco Cettina Di Pietro ha assicurato che avverrà “entro la settimana prossima“.

Per tutelare la salute di eventuali nuovi casi positivi in provincia, allocati nel padiglione nord dell’ospedale di Siracusa si prevedono fino a 50 posti letto Covid, ad attivazione sequenza progressiva, così ripartiti: 10 di terapia intensiva, 10 di sub-intensiva e 30 di degenza ordinaria.

Nell’ospedale di Noto, che però non verrebbe impegnato nella prima fase di riempimento dei posti letto, sono previsti fino a 40 posti letto di degenza ordinaria.

Il documento è passato stamani all’esame della commissione Salute all’Ars e dovrà essere tradotto nei prossimi giorni in un provvedimento del governo regionale. Come richiesto nelle precedenti sedute di commissione dalle deputazioni sia di maggioranza che di opposizione, tutte le strutture ospedaliere potranno riprendere le attività sospese pre-Covid, nel rispetto delle circolari e delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico regionale.

L’emergenza epidemica viene considerata ancora in corso, anche se i dati divulgati ieri pomeriggio dalla Regione siciliana sono confortanti: attualmente positive 853 persone (nessuna nel Siracusano), di cui 46 ricoverate (6 in terapia intensiva) e 807 in isolamento domiciliare.

(Nella foto di repertorio in copertina: il vecchio padiglione dell’ospedale “Muscatello” di Augusta)