Primo piano Augusta, stretta polizia su autonoleggi: una denuncia e due veicoli sequestrati

AUGUSTA – A seguito di recenti controlli della Polizia di Stato sulle attività di autonoleggio nel territorio di Augusta, agenti del locale commissariato, insieme a colleghi della Polstrada di Lentini, hanno denunciato un noleggiatore ed elevato sanzioni amministrative a carico di un altro soggetto che svolgeva attività di vendita di autovetture.

L’intervento si inserisce nell’ambito della intensificazione, in tutta la provincia, dei controlli sugli autonoleggi ai quali è imposto l’iscrizione al portale “Cargos“, la piattaforma della Polizia di Stato, online da quasi tre anni, in cui è necessario inserire i dati del nominativo della persona che noleggia il veicolo in modo che le forze dell’ordine abbiano, in tempo reale, contezza di eventuali alert sulla sicurezza riguardanti il contraente.

Ad Augusta, un’attività di autonoleggio è risultata “inottemperante all’obbligo di iscrizione” al portale “Cargos” e pertanto l’esercente è stato denunciato.

È stato poi controllato un altro esercizio, ufficialmente dedito al commercio elettronico di autovetture usate, ma la cui disponibilità di numerose auto, non in un luogo fisso bensì in più punti tra terreni vari, cortili privati e pubblica via, ha suggerito agli agenti approfondimenti.

Al titolare sono state contestate la violazione di una norma del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per “omesse trascrizioni nei registri di carico e scarico“, nonché l’infrazione del Codice della strada per “due autovetture sprovviste di copertura assicurativa“, che sono state pertanto oggetto di sequestro amministrativo (vedi foto di copertina). Inoltre, un’autovettura con targa spagnola, di cui il titolare non sarebbe stato in grado di “esibire la documentazione comprovante l’importazione o l’acquisto“, è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Le sanzioni amministrative elevate per questo secondo esercizio commerciale ammontano complessivamente a 2.290 euro.