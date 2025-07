Primo piano Augusta, un tv in ogni stanza dell’ospedale: “Il sorriso che vorrei” completa l’opera di

AUGUSTA – Nei giorni scorsi, l’associazione di volontariato “Il sorriso che vorrei” (ets) ha consegnato all’ospedale “Muscatello” gli ultimi quattro televisori previsti dal progetto “Donazioni tv”, avviato nel 2021 con l’obiettivo di dotare ogni stanza di degenza di un apparecchio televisivo.

I dispositivi, segnatamente due da 55 pollici destinati al reparto di Cardiologia e due da 20 pollici per le sale d’attesa del Pronto soccorso, sono stati consegnati alla presenza dei vertici dell’Asp di Siracusa, rappresentata dal direttore generale Alessandro Caltagirone e dal direttore sanitario Salvo Madonia.

Con questa ultima donazione, salgono a 30 i televisori installati grazie all’associazione nell’ospedale cittadino, tutti forniti completi di staffe e decoder. Il progetto, sostenuto da una raccolta fondi partita nel 2020 e in seguito finanziato principalmente attraverso il contributo del 5 per mille, si è sviluppato nell’arco di quattro anni.

“Una tv accesa non è solo intrattenimento, ma diventa un piccolo punto di incontro, un’occasione per condividere sorrisi, parole, e anche silenzi meno pesanti“, ha dichiarato Antonio Ranno, segretario e tesoriere dell’associazione, sottolineando come anche un gesto semplice possa contribuire a rendere la degenza più serena.

Un pensiero condiviso anche da Paola Giancane, consigliera del direttivo del sodalizio: “Siamo orgogliosi di quanto siamo riusciti a realizzare e della fiducia che i cittadini ci riconoscono vedendo in noi un punto di riferimento per la nostra comunità“.

L’associazione “Il sorriso che vorrei”, attiva da quasi dieci anni nel territorio in particolare nell’ambito della clownterapia, ha portato avanti l’iniziativa con l’obiettivo di migliorare il benessere dei pazienti e, indirettamente, del personale sanitario.

“Collaborazioni sane come quella con l’Asp di Siracusa e l’ospedale “Muscatello” – ha concluso Giancane – sono sempre un beneficio importante per tutta la comunità“.