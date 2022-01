Primo piano Augusta, studente del Liceo scientifico “Megara” vincitore nazionale delle Olimpiadi di statistica di

AUGUSTA – La fase individuale delle Olimpiadi italiane di statistica, i cui esiti sono stati resi noti il 26 gennaio scorso, vede primo classificato nazionale nella categoria delle classi quarte superiori lo studente augustano Carlo Lodin, frequentante la 4ªB del Liceo scientifico del “Megara“. Si è piazzato davanti a due studenti del Liceo scientifico “Quadri” di Vicenza, su ben 762 pari età.

Giunte alla dodicesima edizione, le Olimpiadi sono organizzate dalla Società italiana di statistica (Sis) e dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e promosse dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Miur). Le prove individuali, consistenti in 20 domande a risposta multipla su argomenti di statistica comuni per tutta Italia, erano distribuite su tre date: 18 gennaio per le scuole del Nord, esclusa l’Emilia-Romagna; 19 gennaio per le scuole del Centro e dell’Emilia-Romagna; 20 gennaio per le scuole del Sud e Isole.

Per ciascuna delle quattro classi (prime, seconde, terze e quarte), i primi tre classificati nelle prove individuali verranno premiati in occasione di una manifestazione ufficiale alla presenza dei presidenti della Sis e dell’Istat. Inoltre, i nomi degli studenti che si sono classificati nelle prime posizioni vengono inseriti nell’Albo nazionale delle eccellenze, in base a quanto sarà stato stabilito nell’apposito decreto ministeriale. Onori che pertanto spetteranno al giovane studente augustano Carlo Lodin.

Il Liceo “Megara” si è inoltre classificato al primo posto nella graduatoria delle prime trenta scuole italiane, nella categoria terze-quarte classi, qualificatesi per la partecipazione alla gara a squadre (tre studenti per squadra), in programma dal 31 gennaio fino al 22 febbraio, al termine della quale le prime due classificate per ciascuna categoria accederanno alla competizione europea (European statistics competition).

Come rende noto il liceo augustano, “la notizia della vittoria è stata subito accolta con enorme soddisfazione da parte del dirigente scolastico prof. Renato Santoro, del Dipartimento di Matematica e Fisica, coordinato dalla referente professoressa Stefania Caramagno e dell’intera comunità scolastica“.

“Il crescente interesse per il ragionamento statistico, l’analisi dei dati e la probabilità – fa sapere altresì la scuola – hanno sollecitato la partecipazione di un largo numero di studenti ad una competizione che favorisce l’attitudine logico-matematica e le capacità di problem solving, senza trascurare le potenzialità derivanti dal confronto tra giovani talenti e nel complesso dalla valorizzazione dell’eccellenza“.