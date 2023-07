Primo piano Augusta, studentessa “Ruiz” tra i vincitori del concorso intitolato a Nicholas Green di

AUGUSTA – Grande soddisfazione all’Istituto superiore “Arangio Ruiz” per la comunicazione ricevuta in questi giorni: Elisa Caramagno, della classe 3ªQL del Liceo delle scienze applicate quadriennale è fra i vincitori del concorso “Nicholas Green” per la sezione relativa alle scuole secondarie di secondo grado nella provincia di Siracusa.

La studentessa augustana, seguita dalla docente di Lettere, Giusy Panessidi (entrambe nella foto di copertina), ha partecipato, con un elaborato dal titolo “Quando la morte diventa vita”, all’ormai tradizionale concorso bandito dalla Regione siciliana per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della donazione degli organi e per ricordare Nicholas Green.

Nell’elaborato vincitore di Elisa Caramagno si legge: “(…) Eppure basta così poco, tutti potrebbero lasciare questa vita un po’ più leggeri e allo stesso tempo donarne un’altra a chi ne ha bisogno… Siamo la prova che la morte non deve coincidere per forza con la fine. Dalla morte può sempre rinascere la vita (…)”.

È nota la vicenda del bambino statunitense di sette anni, ucciso nel 1994 nel corso di un tentativo di rapina mentre con la famiglia viaggiava sulla Salerno-Reggio Calabria verso la Sicilia; i genitori Reginald e Margaret scelsero di donare gli organi del figlio, che oggi continua a “vivere” in sette persone trapiantate. Questa storia scosse profondamente le coscienze, imprimendo una decisa accelerazione alla diffusione della cultura della donazione degli organi in Italia.

Pertanto le Regione istituì concorso e relativi premi, che nell’ultima edizione consistono, per ogni provincia, in tre premi di 350 euro a studenti della scuola primaria, tre premi di euro 565 euro a studenti della scuola secondaria di primo grado, tre premi di 700 euro a studenti della scuola secondaria di secondo grado.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Siracusa domenica 8 ottobre, in concomitanza con la “Giornata annuale dei donatori di organi” promossa dalla Regione siciliana.