Primo piano Augusta, al “Ruiz” si conclude il progetto con l’assistente di lingua tedesca di

AUGUSTA – Si conclude positivamente l’esperienza del Programma assistenti di lingua che, per sei mesi, ha portato all’Istituto superiore “Arangio Ruiz” la giovane assistente di lingua tedesca Felicia Bayer, nell’ambito del programma promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, gestito da Indire.

Bayer, venticinquenne di Amburgo, prossima alla laurea presso l’Università di Berlino, ha infatti collaborato attivamente con la docente locale Rosita Accolla, lavorando con le classi del triennio del settore Economico indirizzo Turismo e con la prima classe del percorso Quadriennale di Amministrazione, Finanza e Marketing con curvatura turistica.

Come reso noto dall’istituto, la presenza di un’assistente esterna madrelingua ha contribuito a migliorare la padronanza del tedesco da parte degli studenti, offrendo al contempo un continuo confronto didattico e culturale.

​L’iniziativa nasce da accordi bilaterali tra l’Italia e diversi partner europei per favorire la diffusione delle lingue nazionali. Il “Ruiz”, selezionato come istituto assegnatario, ha trasformato questa opportunità in un’esperienza formativa d’eccellenza.

​La dirigente scolastica Maria Concetta Castorina ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: “L’internazionalizzazione della nostra offerta formativa è un obiettivo costante, e l’esperienza del Programma assistenti di lingua ne rappresenta una conferma tangibile. Felicia Bayer non ha portato solo competenza e professionalità, ma ha saputo integrarsi con naturalezza nella nostra comunità grazie a una gentilezza e una curiosità rare, capaci di creare veri e propri ponti culturali. Felicia ha contribuito in modo significativo al potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti, lasciando un segno autentico nelle relazioni e nell’entusiasmo di tutti noi. A lei va il nostro grazie più sincero per la capacità di mettersi in gioco: il “Ruiz” resterà sempre una casa pronta ad accoglierla“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Accolla, Bayer e Castorina)