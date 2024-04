Primo piano 15° “Certame nazionale dantesco”, vince una liceale augustana di

AUGUSTA – La studentessa Giulia Vaiasicca della classe 4ªB del Liceo scientifico del “Megara“, è stata premiata quale prima classificata alla quindicesima edizione del “Certame nazionale dantesco“, bandito dal Liceo “Rita Levi Montalcini” di Casarano (Lecce), con il patrocinio dell’Università del Salento e dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecce.

Il concorso è riservato agli studenti della penultima e dell’ultima classe degli istituti di istruzione secondaria superiore, che abbiano riportato votazione di non meno di 8/10 in Italiano negli scrutini finali del passato anno scolastico 2022-2023. I lavori degli studenti partecipanti dovevano pervenire telematicamente all’organizzazione del concorso entro il 10 aprile scorso. La premiazione si è svolta, in collegamento online, durante la celebrazione della Notte nazionale del liceo classico nella scuola salentina, lo scorso venerdì sera.

La vincitrice Giulia Vaiasicca, accompagnata dalla docente di Lettere del “Megara”, Nicoletta Privitera, è stata premiata per il suo elaborato sull’importanza della scrittura, dalla Commedia di Dante, esemplificazione di come la scrittura possa essere uno specchio in cui si riflettono il mondo e l’universo medievali, al presente, nel quale la scrittura si conferma mezzo per la conoscenza, la riflessione, il cambiamento e lo sviluppo della civiltà umana.

La commissione giudicatrice si è complimentata con la studentessa augustana “per l’eccellente lavoro svolto – si apprende dalla nota del “Megara” – per aver saputo coniugare le conoscenze apprese nel percorso di studi con riflessioni approfondite e personali, e per aver sviluppato un testo in cui letteratura, filosofia, politica e storia si intrecciano al fine di dimostrare come la maggior parte delle operazioni conoscitive possano diventare possibili solo grazie all’esistenza della scrittura e come non siano neppure pensabili senza la scrittura“.

Grande soddisfazione viene espressa dal dirigente scolastico Renato Santoro, che rivolge nella stessa nota i complimenti alla liceale a nome dell’intera comunità del “Megara”.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Giulia Vaiasicca e Nicoletta Privitera)