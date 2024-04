Primo piano Brucoli, “Giornata del benessere” nei nuovi campetti del ‘Corbino’ di

AUGUSTA – Si è svolta ieri l’altro, a Brucoli, la “Giornata del benessere” per gli alunni della scuola media dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”.

L’istituto guidato dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi, che annovera tre plessi tra il Monte e il borgo marinaro, ha voluto così, oltre a recepire i principi della “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace” (promossa per il 6 aprile dalle Nazioni Unite), anche dare attuazione all’articolo 33 della Costituzione all’ultimo comma introdotto lo scorso anno e che recita: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme“.

Grazie alla possibilità di utilizzare i nuovi campetti sportivi del plesso “17 luglio 1943”, inaugurati lo scorso 31 gennaio, sono state proposte agli alunni della scuola secondaria di primo grado una serie di attività che hanno valorizzato l’approccio pedagogico all’aria aperta, esaltando l’apprendimento e il benessere basato sul movimento.

Alle attività coadiuvate dagli istruttori federali Katia Giglio e Davide Panarello, che stanno portando avanti al “Corbino” il progetto “Scuola attiva junior” mirato all’orientamento allo sport in generale e rispettivamente alla pallavolo e al tennis in particolare, se ne sono aggiunte altre, quali la riscoperta di tradizionali “giochi di strada” e una prova di estemporanea di pittura en plein air che ha fatto riscoprire ai ragazzi le bellezze paesaggistiche del borgo marinaro.

La “Giornata del benessere”, coordinata dall’insegnante del “Corbino”, Luana Mauro, coadiuvata dalla collega Laura Amato, ha riscosso l’approvazione e l’entusiasmo degli alunni che, nonostante le condimeteo variabili, hanno vissuto intensamente l’opportunità offerta loro.