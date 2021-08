Primo piano Augusta supera i duecento positivi al Covid (221), sei i ricoverati. Ritorno al “picco” di fine gennaio di

AUGUSTA – “Augusta ha superato il numero dei 200 positivi come qualche mese fa“. Lo ha reso noto nel pomeriggio il sindaco Giuseppe Di Mare, preso atto dei dati forniti dall’Asp al Comune nella mattinata che dicevano 202 attuali positivi.

Da fonti Asp si apprende che, aggregando i dati dei tamponi processati oggi, il numero dei soggetti attualmente positivi nel territorio comunale è ancora cresciuto fino a 221.

È un ritorno al “picco” storico comunale di positivi del 29 gennaio scorso (allora 222 attuali positivi), giornata quasi replicata anche nel numero degli ospedalizzati (allora erano 7). Sono infatti 6 gli augustani attualmente ricoverati, in terapia ordinaria.

“L’unica cosa che potrà aiutarci a rimanere in zona “bianca” e a vivere in maniera un po’ più serena: è il vaccino – ribadisce il primo cittadino, dopo il monito della vigilia di Ferragosto rivolto in particolare agli under 35 – Invito quanti ancora non l’hanno fatto a vaccinarsi. Facciamolo per noi stessi, per le persone a noi care e per coloro che non possono farlo“.

(Nella foto di repertorio in copertina: area Covid dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa)