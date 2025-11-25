Primo piano Augusta, svelato il percorso della fiamma olimpica in città: 32 i tedofori di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – La Fondazione Milano Cortina 2026, già Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, ha ufficializzato nei giorni scorsi il programma del “Viaggio della Fiamma Olimpica” (qui l’articolo relativo al percorso in Sicilia), un evento iconico e fortemente simbolico che segna l’arrivo in Italia dei Giochi e invita tutti i cittadini a parteciparvi.

Come anticipato su La Gazzetta Augustana.it, Augusta sarà “comune di passaggio” nella tarda mattina di giovedì 18 dicembre, con partenza dei tedofori alle ore 11,45 da viale Italia, all’altezza di piazza Fontana, e arrivo intorno alle ore 13,15 in corso Sicilia, all’altezza dell’ingresso dell’ex campo sportivo “Fontana”.

Dopo la firma da parte del sindaco Giuseppe Di Mare della convenzione tra il Comune e la Fondazione Milano Cortina 2026, sono stati più recentemente concordati gli aspetti operativi e logistici dell’evento locale in occasione di un confronto in video collegamento tra i rappresentanti della Fondazione e gli assessori comunali Pino Carrabino, con delega allo sport, e Domenico Zanti, quest’ultimo con delega alla Polizia locale e viabilità, il comandante del Corpo di Polizia locale Salvatore Daidone, nonché il coordinatore della Protezione civile Marco Arezzi.

“Ho fortemente voluto il passaggio della fiamma nella nostra Augusta – afferma con orgoglio l’assessore allo sport Pino Carrabino – in un momento storico di grande rilevanza per la città. Stiamo lavorando affinché la fiamma possa essere accolta dall’Augusta sportiva nelle sue molteplici discipline e dai ragazzi delle nostre scuole“.

L’itinerario della fiamma olimpica, appena definito, coinvolgerà per 6,4 chilometri la Borgata e l’Isola con un percorso che vedrà l’inizio da piazza Fontana snodandosi per viale Italia, via Giovanni Lavaggi, largo Marco Polo, ponte al Rivellino, via Giovanni Saraceno, viale Vittorio Veneto, via Capitaneria, piazza San Domenico, via Garibaldi, via Principe Umberto, piazza Risorgimento, viale Risorgimento, via Adua, viale Eroi di Malta, via Marina Levante, via Xifonia, viadotto Federico II, corso Sicilia.

Ad Augusta saranno trentadue i tedofori, che si sono candidati iscrivendosi al portale web di Milano Cortina 2026, i quali ogni duecento metri si passeranno la fiamma.