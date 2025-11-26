Cultura Amministrazione, Finanza e Controllo: specializzarsi fa davvero la differenza di

Il contesto economico in cui operano le aziende moderne diventa sempre più complesso, al punto che molti imprenditori devono rivedere i modelli di business, aggiornare il personale e integrare quelle competenze necessarie a prendere decisioni sempre più rapide e basate su dati verificabili.

Alla luce di queste condizioni, le funzioni di Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) hanno assunto un ruolo strategico.

Basta considerare, infatti, che il controllo di gestione orienta i piani industriali, la tesoreria dialoga con investitori e banche, e la pianificazione finanziaria contribuisce direttamente a definire la sostenibilità e la redditività di un’azienda.

I professionisti impiegati in questo comparto di attività aziendale, allora, non possono più restare confinati alla mera gestione di costi e adempimenti, ma devono affinare skill fondamentali ad apportare valore aggiunto all’impresa.

Per specializzarsi in questo settore, d’altra parte, bisogna acquisire la capacità di leggere il business dall’interno, comprenderne le leve economiche, valutare l’impatto delle scelte strategiche e contribuire alla definizione di scenari futuri.

L’AFC è diventata ormai una professionalità che unisce rigore analitico, visione d’insieme e capacità decisionale, e che, per questo, è sempre più richiesta, soprattutto in imprese che stanno affrontando trasformazioni organizzative, processi di digitalizzazione o piani di crescita.

Un aspetto che emerge chiaramente, e che spesso rappresenta la differenza sul mercato del lavoro, è la profondità della preparazione tecnica.

Norme contabili, bilanci, KPI, budget, forecast, sistemi ERP e strumenti di analisi economico-finanziaria richiedono metodo, precisione ed esperienza applicativa e non sempre c’è il tempo di apprenderle sul campo in modo efficace e proattivo.Di qui la crescente importanza di percorsi formativi che combinino teoria, casi reali e strumenti operativi, pensati per costruire competenze realmente spendibili.

Dal lato dei professionisti, questa dinamicità di mercato apre sbocchi lavorativi plurimi, non limitati più solo alle grandi aziende, alla consulenza, agli studi professionali. Anche startup innovative, organismi finanziari e PMI avvertono oggi un forte bisogno di figure capaci di interpretare i numeri e trasformarli in scelte consapevoli. Una domanda che rimane solida, trasversale ai settori e caratterizzata da opportunità di crescita a lungo termine.

Come si arriva, però, a diventare competitivi in questo settore altamente complesso?

La formazione resta la chiave di volta più affidabile per costruirsi un futuro professionale solido e apportare valore all’impresa, specie se alimentata da scuole di alta formazione professionale ben collaudate e di un certo prestigio.

I Master in finance di 24ORE Business School sono solo un esempio dell’ampia e articolata offerta formativa della scuola, pensata per rispondere a differenti livelli di esperienza

SI può optare, tra le diverse proposte, per il Master Full Time in Amministrazione, Finanza e Controllo, adatto ai giovani laureati che puntano a inserirsi nelle funzioni finance con una preparazione tecnica completa e uno stage garantito come passaggio di ingresso nel mondo del lavoro.L’Executive Master in CFO: Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, invece, si rivolge a chi già opera nel settore e desidera evolvere verso ruoli di responsabilità, con un focus su strategie finanziarie, governance e gestione dello sviluppo aziendale.Il Master in Controllo di Gestione e Pianificazione è specifico, invece, per rafforzare competenze su budgeting, reporting e performance management, mentre i percorsi verticali su temi tecnici, come bilancio consolidato, IFRS, tesoreria e corporate finance, sono progettati per aggiornare competenze già presenti in azienda.

L’aspetto che caratterizza in modo più significativo questi percorsi è la presenza di professionisti e manager in ruolo, come Chief Financial Officer, responsabili amministrativi, consulenti in corporate finance, controller di gruppi multinazionali.

Questo significa certamente che i casi studio non sono esempi scolastici, ma situazioni realmente affrontate nelle aziende, gli strumenti utilizzati in aula sono quelli effettivamente impiegati nei dipartimenti finance e i partecipanti possono confrontarsi con logiche decisionali, errori, variabili e soluzioni che si incontrano nella pratica quotidiana.

Il risultato è una formazione che non solo offre solide basi tecniche, ma allena a ragionare come un professionista del settore, diventando una leva concreta per fare la differenza in questo settore così promettente.