Primo piano Augusta, taglio del nastro per i nuovi campetti sportivi della scuola “Principe di Napoli” di

AUGUSTA – In un’assolata mattina settembrina, ieri all’interno della cittadella degli studi nel quartiere Paradiso, si è svolta l’inaugurazione dei due nuovi campetti sportivi del 1° Istituto comprensivo “Principe di Napoli“, uno per il calcio a 5 e l’altro polifunzionale per pallavolo, basket e tennis.

Le aree di gioco sono frutto della riqualificazione di due distinte aree esterne, in stato di degrado da diversi anni, entro il muro perimetrale della cittadella e rispettivamente insistenti sul lungomare Paradiso e su via Orso Mario Corbino.

Il Comune, con un primo progetto definitivo-esecutivo approvato il 21 luglio 2021, ha partecipato all’avviso Fesr del Miur pubblicato allora, per ottenere le risorse a valere sui fondi strutturali europei destinati all’adeguamento di palestre, mense e appunto aree giochi nelle scuole. Dopo l’assegnazione del contributo a gennaio 2023, è stato necessario un aggiornamento del quadro economico al prezzario regionale, per il totale complessivo di 98.500 euro, di cui 71.776 per importo lavori. Si è infine aggiudicato la gara, espletata sul Mepa (determina di affidamento dell’1 agosto 2023), un operatore economico di Agrigento che ha offerto il ribasso del 27,1036 per cento pari all’importo di 64mila 672 euro (Iva compresa).

Alla cerimonia di ieri hanno preso parte docenti e alunni del plesso centrale, insieme ad alcuni tra i più piccoli alunni della scuola primaria e ad altri compagni del plesso Cappuccini e del plesso Saline, ex “Todaro”, da quest’anno aggregato al primo istituto comprensivo.

A tagliare il nastro (vedi foto all’interno) il sindaco Giuseppe Di Mare e la dirigente scolastica Agata Sortino, affiancati, oltre che da una rappresentanza degli alunni, dall’assessore alla Pubblica istruzione Biagio Tribulato, dal responsabile del settore Lavori pubblici Carmelo Bramato e da Giuseppe Fabio, tecnico del Comune che ha diretto i lavori.

Ospiti d’onore, emozionati ed entusiasti, gli ex docenti che hanno fatto la “storia sportiva” dell’istituto: Lucia Artoni, Patrizia Catania e Angelo Caramagno, i quali, accogliendo l’invito della dirigente scolastica, hanno potuto constatare l’opera di riqualificazione degli spazi che in passato, per tanti anni, li hanno visti promotori e artefici di innumerevoli attività sportive.

Una sorta di passaggio di consegne se si considera che da quest’anno scolastico, a proseguire il loro operato, ci sarà anche un docente di potenziamento di scienze motorie che da ragazzo ha frequentato la scuola “Principe di Napoli”.

Allegria e divertimento nel prosieguo della cerimonia, con le coreografie che gli alunni, guidati dalla docente Rosy Centamore, hanno eseguito.

“Agli studenti, con la collaborazione delle loro famiglie, e ai docenti ora spetta il compito – ha riferito la dirigente scolastica Sortino – di valorizzare ed incentivare la pratica sportiva, negli spazi riqualificati, quale momento di crescita personale e di coesione sociale che solo lo sport sa regalare“.