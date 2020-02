Primo piano Augusta, teatro, compagnia amatoriale “Attori per caso” regala risate con “‘U paraninfu” di

AUGUSTA – Successo di pubblico e di gradimento per la compagnia teatrale amatoriale “Attori per caso” di Augusta diretta dalla regista Antonella Liggieri. È andato in scena ieri l’altro al teatro di “Città della notte” un classico delle commedie siciliane, “‘U paraninfu“, commedia dialettale in tre atti di Luigi Capuana, nell’ambito della quarta edizione della rassegna “Teatro nel cuore”.

Il ben assortito cast, con Andrea Pergolizzi protagonista nel ruolo di don Pasquale Minnedda, ha saputo conquistare il pubblico. “È stata – commenta Pergolizzi – una serata divertentissima, ricca di colpi di scena, che ha saputo regalare molte risate“.

Sono saliti sul palco tra gli altri anche sette esordienti, che hanno eseguito la loro performance in maniera eccellente. Oltre al citato Pergolizzi, gli interpreti della commedia sono stati Rosanna Frisoli, Antonella Liggieri (regista della pièce), Margherita Tringali, Rosario Vicchitto, Giuseppe Pollara, Seby Amara, Giuseppe Salemi, Sebastiano Musumeci, Cettina Boscarino, Federica Saraceno, Deborah Musumeci, Floriana Trigilio, Mariella Minniti, Federico Romano, Rosanna Patania.

Dello staff tecnico hanno fatto parte Mirella Marino, Giuliano Messina, Adele Toscano, Giuliana Pitruzzello, Antonio Manfredi e Mirianna Saraceno.

Sebastiano Salemi