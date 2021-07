Primo piano Augusta, tempo pieno per ex precari comunali, plauso della Fp Cisl di

AUGUSTA – “Plauso all’amministrazione comunale di Augusta per aver portato a compimento l’iter relativo al passaggio da part-time a full-time del personale dell’Ente comunale”. A sottolinearlo è il segretario generale della Fp Cisl Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi (nella foto di repertorio in copertina, ndr), commentando la approvazione del piano del fabbisogno del personale 2021-2023 da parte dell’amministrazione Di Mare, che prevede l’utilizzo di oltre un milione di euro destinati alle assunzioni, all’estensione al full-time per gli ex precari con un potenziamento dei settori relativi ai servizi tecnici e all’organico della polizia municipale.

“Siamo soddisfatti che l’amministrazione comunale di Augusta abbia portato a compimento una battaglia sulla quale il sindacato Cisl si è battuto con forza e determinazione – afferma Passanisi – Il passaggio da part-time a full-time è un risultato eccezionale che corona l’impegno che come Cisl abbiamo portato avanti negli anni, partendo proprio dalla stabilizzazione di questo personale avvenuto attraverso confronti continui e pressanti anche con la precedente amministrazione”.

Importante, secondo l’analisi di Passanisi, anche l’impegno dell’amministrazione comunale, rivolto alla valorizzazione delle professionalità presenti all’interno dell’Ente. “È un altro punto importante che rappresenta un traguardo fondamentale – sottolinea il segretario generale della Fp Cisl Ragusa Siracusa – e per cui intendiamo rivolgere un ulteriore plauso al sindaco Di Mare, segnalando però anche la necessità di non tralasciare la liquidazione delle indennità accessorie relative agli anni passati per le quali tutti i dipendenti aspettano risposte certe e celeri. Siamo sicuri che anche in questo caso ci sarà un riscontro concreto e fattivo e come Cisl restiamo disponibili per un confronto costruttivo con l’amministrazione comunale”.