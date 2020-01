Primo piano Augusta, tentato furto in abitazione di contrada San Paolo: quattro arrestati di

AUGUSTA – Nel pomeriggio di ieri, a seguito di una segnalazione telefonica per furto in atto in un’abitazione sita in contrada San Paolo, poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza, hanno arrestato quattro catanesi, segnatamente Riccardo Rizzo di 62 anni, Giuseppe Scarpaci di 47 anni, Francesco Rizzo di 31 anni e Massimiliano Bertolini di 42 anni, per le ipotesi di reato di tentato furto in abitazione e ricettazione, infine tutti condotti in carcere.

La pattuglia era già presente in zona per un previsto servizio di contrasto ai furti, dato che nelle ultime settimane se ne erano verificati diversi nella stessa località. Gli agenti sono intervenuti nei pressi della suddetta abitazione e sono riusciti a intercettare un’autovettura con le quattro persone a bordo che, alla vista della polizia, repentinamente, avrebbero invertito la marcia e cercato di allontanarsi. Durante l’inseguimento, i fuggitivi avrebbero gettato dal finestrino dell’auto alcuni oggetti poi risultati refurtiva e, subito dopo, sono stati bloccati dai poliziotti.

Gli arrestati, oltre ad arnesi presumibilmente atti allo scasso e alla refurtiva che sarebbe stata prelevata dall’abitazione di contrada San Paolo, sono stati trovati in possesso anche di un computer risultato rubato in un’altra casa il cui proprietario, trovandosi fuori città, era ignaro del furto.