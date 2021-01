Cronaca Augusta, tentato furto notturno in gioielleria, arrestati due uomini di

AUGUSTA – Sono stati arrestati dai carabinieri due uomini, nella scorsa notte, con l’accusa di “tentato furto aggravato in concorso” ai danni di una gioielleria alla Borgata. Si tratta del 53enne augustano Sergio Schifitti e del 39enne catanese Giuseppe D’Agostino, posti entrambi, dopo le formalità di rito, agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta, transitando in viale Italia nell’ambito di servizi di controllo del territorio, li hanno sorpresi in flagranza di reato “mentre tentavano nottetempo di penetrare in una gioielleria per svaligiarla“, intorno alle tre di notte. Hanno intravisto i due soggetti che “avevano già asportato il sistema di videosorveglianza e di allarme posto all’ingresso della gioielleria e, con l’ausilio di grimaldelli, stavano cercando in quel momento di accedervi“.

I due, notati i militari, avrebbero tentato una precipitosa fuga a piedi per le vie limitrofe, sperando di riuscire a far perdere le proprie tracce, ma sono stati “pressoché subito acciuffati e bloccati“.

