Augusta, terzo ponte tra Isola e Borgata, c’è il bando di gara

AUGUSTA – Con il decreto del presidente dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina, che ha approvato gli atti di gara dando avvio alla procedura di affidamento, e la pubblicazione del bando di gara europeo, il 30 giugno, si fa un ulteriore passo verso la realizzazione del terzo ponte che collegherà i comprensori portuali civili e militari dell’Isola con la Borgata.

È la via, terza rispetto allo storico ponte al Rivellino e al viadotto Federico II inaugurato nei primi anni novanta e oggetto di lavori di ripristino strutturale a partire dall’estate 2021, per assicurare un più moderno collegamento sul lato di ponente dell’Isola.

Lo studio di fattibilità fu avviato nell’estate del 2018, partendo da un progetto preliminare di dieci anni prima messo a disposizione dalla Marina militare, e già da allora prevede l’infrastruttura tra la darsena di Marinarsen e la zona “Campo Palma“, con doppia funzione militare e civile, parallelamente a una passerella servizi militari risalente a quasi un secolo fa. Nell’agosto 2022 è stato sottoscritto l’accordo di programma dallo Stato maggiore della Marina militare tramite il Comando Marisicilia, dalla Direzione dei lavori e del demanio del segretariato generale della Difesa, dal Comune di Augusta e dall’Adsp del mare di Sicilia orientale, designata stazione appaltante.

Il finanziamento complessivo, a valere sulla misura nel Pnrr dedicata alle Zes per 26,2 milioni di euro (di cui 2 milioni 460mila euro quali somme a disposizione dell’amministrazione procedente), verrà ripartito su tre interventi stralcio: il primo stralcio riguardante la manutenzione straordinaria della via di collegamento tra il Porto commerciale e l’area cantieristica di Punta Cugno del Porto, di competenza per giurisdizione territoriale del Libero Consorzio comunale di Siracusa (1 milione 94mila euro); il secondo stralcio per l’esecuzione lavori del ripristino strutturale del viadotto Federico II, di competenza per giurisdizione territoriale del Comune di Augusta (1 milione 954mila euro); il terzo stralcio per la progettazione esecutiva e la realizzazione, appunto, della terza via di collegamento tra l’Isola e la Borgata (20 milioni 697mila euro).

Sono stati quindi aggiudicati lo scorso febbraio (ribasso del 49,232 per cento) e completati nei giorni scorsi, la progettazione esecutiva dei primi due stralci e l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica del terzo, al Rtp (Raggruppamento temporaneo di professionisti) con sede a Catania, composto da “Cascone engineering srl” (mandataria), “Gis design srl”, “Artec associati srl” e “dott. Rosario Pignatello” (mandanti).

Si ricorda che, come fissato dal decreto interministeriale 492 del 2021, quale condizione per l’accesso ai fondi del Pnrr stanziati, il termine ultimo per l’inizio lavori è il 31 dicembre 2023, mentre la conclusione lavori vede la scadenza del 30 giugno 2026.

(In copertina: l’area di intervento per realizzare il terzo ponte, figura della relazione tecnica generale elaborata dal Rtp)