Primo piano Canottaggio, Ccn Augusta vince 4 ori al Festival dei giovani a Varese di

AUGUSTA – Sul lago di Varese, al 34° Festival dei giovani “Gian Antonio Romanini” concluso ieri, l’Asd Canottieri Club Nuoto Augusta trova conferme con i suoi tre atleti, laureatisi di recente campioni siciliani, in un’edizione che ha visto la partecipazione di 138 società e circa 2.200 giovanissimi canottieri tra 11 e 14 anni, il futuro del canottaggio italiano.

Il sodalizio guidato dal coach Vincenzo Galoforo ha conquistato 4 medaglie d’oro, oltre a due quarti posti e a un quinto posto, per un totale di 64 punti che nella classifica generale si traducono nel 105° posto, anche se in un medagliere virtuale varrebbero il primato tra le otto società siciliane. “Se il maltempo del venerdì pomeriggio non avesse comportato l’annullamento delle gare ancora da disputare, il bottino sarebbe stato ancora più ricco“, riferisce un Galoforo soddisfatto.

Il talento Flavio Spinali ha vinto l’oro nel singolo 7,20 Allievi B1, poi ha fatto il bis sul doppio Allievi B2 insieme a un atleta della Canottieri Pro Monopoli, in una gara capolavoro condotta e gestita dai due più veloci “B2” della stagione in corso. A Spinali è mancata la gara favorevole del singolo 7,20 Allievi B2, causa annullamento per maltempo.

Anche Gabriella Tumminello ha fatto suo l’oro nel singolo 7,20 Allieve B1, primeggiando sia nella gara di venerdì che in quella di sabato. Ha altresì gareggiato su un quattro di coppia Allieve B1, con il quale è giunta quarta a un soffio dal podio.

Sofia Ternullo, nonostante un’ottima prestazione, non è andata oltre il quinto posto in singolo 7,20 Allieve C e un quarto posto in doppio con un’atleta della Canottieri Pro Monopoli.

“Un doveroso ringraziamento di cuore alla Canottieri Gavirate – sottolinea il coach Galoforo – che ha messo a disposizione l’imbarcazione che ha permesso questi risultati“. “Questi risultati dei miei ragazzi parlano da soli, sono il frutto di una lunga stagione iniziata ad ottobre 2022 per concludersi con questo evento nazionale – tira le somme – Una preparazione tecnica e agonistica programmata razionalmente per l’attività giovanile fatta di tanti allenamenti diversi, qualche volta divertenti e altre meno, ma tutti in previsione di una crescita fisiologica e tecnica che porta a ottenere questi risultati. Si sa, tutte le vittorie hanno un prezzo in piccoli o grandi sacrifici: bisogna essere disposti a farli. Ci siamo riusciti tante volte e la storia di questa società ne è la prova, sempre, malgrado tutto e dovunque“.