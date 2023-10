Eventi Augusta, tombe illustri e memoria in un progetto del “Costa” tra fotografia e teatro di

AUGUSTA – Sarà condivisa con il pubblico venerdì 27 ottobre alle ore 17, nella chiesa delle Anime Sante, la seconda edizione del progetto “All’ombra de’ cipressi”, iniziativa a cura del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” diretto dalla dirigente scolastica Valentina Lombardo.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Augusta e dell’Assessorato alla Cultura, Tradizioni e Promozione del territorio guidato da Pino Carrabino e del supporto tecnico dell’associazione di fotoamatori “Augusta photo freelance“, presieduta da Romolo Maddaleni.

Come lo scorso anno, verrà allestita nella chiesa di via Principe Umberto angolo via Garibaldi una mostra fotografica che, partendo dal cimitero di Augusta, racconta attraverso le foto delle tombe la vita di personaggi che hanno contribuito a scrivere la storia della città. La mostra sarà aperta e fruibile dai cittadini anche nei giorni delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti.

Inoltre, nel pomeriggio inaugurale di venerdì 27, gli alunni del comprensivo che hanno scattato le foto si esibiranno in due “omaggi” teatrali: il primo incentrato su Domenico Costa, a cui è intitolata la scuola, e il secondo sulle biografie dei principali personaggi che riposano nel camposanto comunale.