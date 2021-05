Primo piano Triathlon, l’augustano Salerno trionfa ancora al “Trinacria Half” a Marina di Ragusa di

AUGUSTA – Spettacolo sportivo, di pubblico e successo augustano per il “Trinacria Half“ 2021, gara di rank nazionale di triathlon medio che si è tenuta domenica 23 maggio nella splendida località di Marina di Ragusa (frazione di Ragusa). L’importante manifestazione, organizzata dall’Apd Multisport Catania, è ritornata quest’anno dopo l’annullamento dell’edizione 2020 (a causa della pandemia di Covid) con la presenza e la partecipazione di oltre duecento atleti tra uomini e donne impegnati sulle tre distanze di 1.900 metri di nuoto, 90 km di bici e 21 km di corsa.

Particolarmente suggestiva dal punto di vista paesaggistico ma anche piuttosto dura la frazione di bici, con circa mille metri di dislivello e articolata su un percorso da ripetere quattro volte. La frazione di corsa si è invece svolta nel lungomare di Marina di Ragusa, lungo la pista ciclabile e in un tratto del centro abitato, anch’essa impegnativa per il caldo che è cominciato a farsi sentire nella seconda parte della mattina.

Ennio Salerno (nella foto di copertina, ndr), già atleta di punta dell’Asd Atletica Augusta adesso con i colori sociali del Team Just Triathlon&Cycling, assesta il nuovo colpaccio al “Trinacria Half” classificandosi 1° assoluto e bissando così la vittoria del 2019. L’esperto triatleta augustano fa il vuoto dietro di sé con il tempo 4h07:51, segnando un distacco di quasi 4 minuti dal secondo classificato, Antonio Limoli (Asd Dolomitica Nuoto) giunto al traguardo in 4h11:30, e di oltre 10 minuti dal terzo arrivato, Marco Parrinello (Now Team Asd) al traguardo in 4h:18:07.

Buoni risultati anche per gli altri atleti augustani in gara con il Team Just: Sebastiano Alicata si piazza al 35° assoluto con il tempo 5h04:46 e ottavo di categoria M2; Dario Fazio, dopo anni di attività nel nuoto e al suo esordio nel triathlon, ottiene un promettente 106° assoluto con il tempo di 5h42:40. L’augustano Claudio Cuciti, in gara per la Magma Team Asd, si classifica 126° assoluto con il tempo di 5h55:49.

Impegnato in trasferta nel weekend a Pesaro, nelle Marche, un altro triatleta augustano, il giovane Alessandro Giacalone (Team Just), che in due giorni ha partecipato al “Triathlon Sprint Adriatic Series – Città di Pesaro“, 27° assoluto e quarto di categoria (a due secondi dal terzo), e al Campionato italiano di duathlon classico no draft (10 km run nel circuito cittadino, 40 km di bici sulla strada panoramica, 5 km di corsa sul canale).