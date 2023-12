Eventi Augusta, torna dopo un lustro il concerto natalizio della corale “Iubilaeum” di

AUGUSTA – Torna il concerto di Natale della corale polifonica “Iubilaeum” dal titolo “Omaggio alla pace e alla città di Augusta”, che si terrà per la serata di Santo Stefano nella chiesa di San Francesco di Paola.

Giunto alla 23ª edizione, dopo cinque anni di sospensione dovuti alla crisi pandemica e a un’importante riorganizzazione della corale, l’attesa si concluderà martedì 26 dicembre alle ore 19.

L’iniziativa, che ebbe avvio come momento dedicato alla comunità parrocchiale di San Francesco di Paola, è diventata negli anni un appuntamento sempre più coinvolgente, vedendo alternarsi, nel virtuale palcoscenico del grande transetto della chiesa in via Xifonia, musicisti e autorevoli interpreti di altre arti.

L’edizione di quest’anno vedrà infatti ospite l’attore augustano Davide Sbrogiò, che delizierà i presenti con la recita delle “Laudi delle Creature”, in ricordo di San Francesco d’Assisi, nell’ottocentesimo anniversario della rappresentazione del primo presepe a Greccio.

Il direttore artistico della corale “Iubilaeum” (nella foto di repertorio in copertina), Luigi Trigilio si avvarrà della già rodata collaborazione del quartetto d’archi “Syraka”, per un vasto repertorio di brani non solo della tradizione natalizia ma anche della musica operistica di Verdi e Mascagni. Diversi i solisti che si alterneranno per dare voce al connubio di suoni, luci e colori. Parteciperanno i maestri Carmelo Vinci alla tromba e al flicorno soprano e il maestro Salvatore Passanisi, organista titolare della corale da oltre un ventennio. La conduzione della serata è stata affidata a Giuseppe Platania, new entry dell’organizzazione.

“Prepariamoci a vivere intense emozioni veicolate dalle note della buona musica“, fa sapere il presidente della corale Giuseppe Fazio, d’intesa con il parroco don Francesco Scatà, che ha seguito i preparativi del concerto natalizio con “grande soddisfazione“.