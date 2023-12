Primo piano Augusta, scuola dell’infanzia del “Costa” vince concorso nazionale in memoria di Olga Panuccio di

AUGUSTA – Ad aggiudicarsi il primo posto del concorso nazionale “In memoria di Olga: la vita oltre”, ex aequo con altra scuola nella sezione Infanzia, è il 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa“. Il concorso è stato istituito a Reggio Calabria nel 2008 per ricordare la piccola Olga Panuccio, uccisa all’età di cinque anni insieme ai genitori nella tragicamente nota strage del Quiper, e per non dimenticare tutti i bambini a cui è stata negata la possibilità di un sereno avvenire.

La sedicesima edizione del premio vede la collaborazione tra la Città metropolitana di Reggio Calabria, il Planetarium Pythagoras, la Società astronomica italiana e il Ministero dell’Istruzione.

Il bando di quest’anno scolastico forniva la seguente traccia: “Nella considerazione che il cielo stellato sia il luogo che idealmente accoglie ogni bimbo scomparso, il concorso si rivolge agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia per sollecitarli all’osservazione del cielo notturno e a una personale riflessione”.

A far vincere la scuola augustana sono state l’originalità e la capacità dei bambini di inserire tra le stelle parte della loro terra. Lo rende noto la maestra Cristiana Di Mauro, referente del progetto: “Partendo dalla storia di Callisto, i bambini hanno voluto immaginare l’Orsa trasformandola in un orsacchiotto, compagno dei loro giochi. Trainato dall’orsetto, il carro diventa, per i colori e le decorazioni, un carretto siciliano, conferendo all’elaborato una connotazione identitaria“.

L’elaborato è stato realizzato dalle classi 4ªA, 4ªB e 4ªC, occasione di condivisione, di apprendimento cooperativo, di crescita e socializzazione fra le tre sezioni. Un lavoro a cura delle insegnanti Maria Di Grande, Barbara Militti, Angela Serra, Tina Riera, Lucrezia Maci, Rossella Vindigni, Yolanda Patania e Cristiana Di Mauro.

Con soddisfazione la dirigente scolastica del “Costa”, Valentina Lombardo commenta così: “Questo piccolo successo mi riempie di gioia perché parte dai piccolini della nostra famiglia. Un plauso alle insegnanti che hanno coinvolto nel miglior modo i nostri allievi. Un grazie ai genitori che hanno partecipato attivamente, guardando le stelle e sognando con i loro figli”.

La cerimonia di premiazione si è svolta stamani a Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria (vedi foto all’interno).