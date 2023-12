Primo piano Augusta, assegnate borse di studio Fratres ai tre liceali più meritevoli di

AUGUSTA – Si è tenuta ieri mattina, nel piazzale della cittadella degli studi, una sobria cerimonia di consegna delle borse di studio bandite dalla Fratres di Augusta e assegnate ai tre studenti del triennio finale del Liceo “Megara” più meritevoli nel passato anno scolastico (2022-2023).

Si tratta delle borse di studio per liceali istituite in memoria di Sebastiano Saluta da parte della moglie Filomena Palagiano, benefattrice del locale gruppo donatori di sangue, venuta a mancare nel 2021.

A vincere la borsa di studio riservata alle classi quinte, pari a 1.000 euro, è Carlo Lodin (frequentante nello scorso anno scolastico la classe 5ªBS, indirizzo scientifico), diplomato con “100 e lode” e unico con la media voti di presentazione agli esami di Stato pari a 10. Nella categoria delle classi quarte, è stata assegnata la borsa di 700 euro a Sara Fazio (classe 4ªCS, indirizzo scientifico), per la più alta media voti pari a 9,67. Tra le classi terze, è risultato vincitore della borsa di studio di 500 euro Francesco Pitari (classe 3ªBL, indirizzo linguistico), con la media voti di 9,54.

La consegna degli assegni è avvenuta alla presenza della vicepreside del “Megara” Sandra Amara, della docente coordinatrice del progetto Anna Lucia Daniele, che ha porto i saluti del dirigente scolastico Renato Santoro, della docente referente per le relazioni con gli enti esterni Alessandra Traversa e della docente referente alla salute Jessica Di Venuta, oltre ai rappresentanti degli studenti Massimiliano Farina, Alessandro Santanello, Ottavio Ranno e Lorenzo Passanisi.

“Complimenti a Francesco, Sara e Carlo, vincitori delle tre borse di studio – dichiara Luigi Nicosia, presidente della Fratres di Augusta – Contestualmente abbiamo presentato la nostra associazione agli studenti e raccolto 23 pre-donazioni, nella speranza che presto molti di essi saranno nuovi donatori di sangue“.

L’occasione, con l’autoemoteca della Fratres in sosta nel piazzale (vedi foto all’interno) al fine di raccogliere pre-donazioni, è stata infatti utile per far sapere ai giovani presenti che si può donare sangue intero o plasma tutti i giorni nel centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello” oppure le domeniche previste all’interno della moderna sede della Fratres che si trova alla Borgata in via Gramsci 15-17.