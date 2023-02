Primo piano Augusta, torna il Carnevale nell’Isola: imponente sfilata dei gruppi mascherati di

AUGUSTA – Imponente e festosa sfilata dei gruppi mascherati nell’Isola, in questo pomeriggio di Giovedì grasso, per il ritorno dei festeggiamenti carnevaleschi dopo la lunga assenza forzata a causa della crisi pandemica. L’evento, nell’ambito del concorso a premi bandito dal Comune e dai due comitati dei commercianti, ha coinvolto in prima linea tutte le scuole cittadine, nonché palestre e associazioni sportive.

Dopo il raduno in piazza Risorgimento, i quattordici gruppo mascherati in gara, seguiti da numerosi concittadini, hanno colorato la via Principe Umberto percorrendola verso piazza Castello, raggiunta per poi virare nuovamente verso una piazza Duomo stracolma. Per consentire l’apertura del Carnevale nel centro storico in sicurezza, erano state disposte dal Comune diverse modifiche alla viabilità e prescrizioni, con agenti della Polizia municipale e volontari di protezione civile che hanno presidiato il percorso e i luoghi delle esibizioni.

La seconda sfilata nell’ambito del concorso a premi si terrà in occasione del Martedì grasso per le vie della Borgata, con la premiazione finale in piazza Fontana. A contendersi il montepremi di 2mila euro messo in palio dal Comune sono sei gruppi in rappresentanza delle sei scuole pubbliche cittadine (sezione “A” del concorso) e otto gruppi in rappresentanza prevalentemente delle associazioni sportive o palestre locali (sezione “B”). Ogni gruppo è composto da almeno venti persone.

I gruppi mascherati iscritti al concorso per la sezione “A” sono: 1° Istituto comprensivo “Principe di Napoli” con il gruppo sul tema: “Il Cinema”; 2° Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” con il gruppo sul tema: “Il cibo con amore e fantasia”; 3° Istituto comprensivo “Salvatore Todaro” con il gruppo sul tema: “Un mare d’amare”; 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” con il gruppo sul tema: “Un mondo sostenibile”; 1° Istituto superiore “Megara” con il gruppo sul tema: “aMare Augusta”; 2° Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” con il gruppo sul tema: “Oltre… Ruiz innova. Indossa un sorriso, la taglia è unica!”.

I gruppi iscritti al concorso per la sezione “B” sono: Sport life fitness club con il gruppo sul tema: “Alice in wonderland”; Asd S&S gym center con il gruppo sul tema: “Il mondo delle cheerleader”; Centro polisportivo Augusta – Asd Athon con il gruppo sul tema: “Pirati e piratesse”; Asd Time dance sport con il gruppo sul tema: “Favole Disney”; Star academy dance & fitness con il gruppo sul tema: “Biancaneve e i sette nani”; Asd Smash dance studio con il gruppo sul tema: “The fruit dolls”; Accolla Ivana con il gruppo sul tema: “Note e Musica”; Desio Ilenia con il gruppo sul tema: “Bellezze Siciliane”.

È prevista dal concorso anche una sezione “C” riservata a singole maschere e saranno i comitati dei commercianti, congiuntamente, a offrire dei premi, non ancora definiti.