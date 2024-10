Primo piano Augusta, beccati due uomini con arnesi da scasso e passamontagna nel suv di

AUGUSTA – Poliziotti del locale commissariato hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 55 anni e di 58 anni non del luogo, per il possesso di coltelli, oggetti atti a offendere e oggetti atti allo scasso.

I due denunciati, che viaggiavano a bordo di un suv, sono stati trovati in possesso anche di un passamontagna, di guanti e di alcune mazze.

“Non si esclude che i due, estranei alla provincia di Siracusa – rende noto la Polizia di Stato – si fossero recati in trasferta ad Augusta con l’intento di commettere furti o rapine“.

A seguito della denuncia in stato di libertà nei loro confronti, è stata avviata la procedura amministrativa per l’emissione, da parte del questore, della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Augusta, giacché i due indagati provengono da città diverse.