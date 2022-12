Eventi Augusta, torna “U ciauru di Natali”, le novene popolari con Augustafolk il 17 dicembre di

AUGUSTA – Si rinnova l’atteso appuntamento natalizio promosso dal gruppo Augustafolk con “U ciauru di Natali”, giunto alla sesta edizione. L’associazione, da anni impegnata a divulgare la cultura popolare siciliana, offrirà alla cittadinanza lo spettacolo, nella chiesa di San Domenico, sabato 17 dicembre alle ore 19.

I componenti del gruppo folcloristico augustano (vedi foto di repertorio in copertina) eseguiranno le tradizionali “novene popolari siciliane”, con l’intento di accompagnare il pubblico presente in un viaggio che spazia dalle antiche usanze popolari alla narrazione in musica degli eventi legati alla Natività.

“In un momento storico assai particolare, per tutte le guerre ed i conflitti che affliggono il mondo, è difficile non pensare a chi non ha la fortuna di poter vivere un Natale sereno – si legge in una nota del sodalizio presieduto da Orazio Gianino – A loro andrà il pensiero del Gruppo Augustafolk affinché i brani che verranno eseguiti possano lanciare un vero messaggio di pace, che partendo dalla chiesa di San Domenico ad Augusta, possa riecheggiare nel mondo intero“.

Nel 2020, prima del biennio pandemico, Augustafolk ha vinto la 13ª Rassegna nazionale di musiche e canti folklorici ed etnici, organizzata dalla Federazione italiana tradizioni popolari (Fitp), da cui poi è stata selezionata per rappresentare l’Italia al “Festival internazionale del folklore 2020” della Igf World folklore union.