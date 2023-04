Primo piano Augusta, torneo di burraco per raccolta fondi pro Federico e Gabriele, volati in Spagna di

AUGUSTA – “Uniti per Federico e Gabriele” è il motto del torneo di burraco per beneficenza promosso da club service, svoltosi al Centro polisportivo Augusta lo scorso 31 marzo. Si tratta, in ordine cronologico, dell’ultima iniziativa cittadina benefica prima della partenza della famiglia Salemi verso Barcellona, avvenuta il 6 aprile.

I fratellini augustani Federico e Gabriele Salemi, rispettivamente di 12 e 4 anni, si sottoporranno nella capitale catalana a interventi neurochirurgici per la sindrome del midollo ancorato occulto (Tcs occulto).

Dopo che, in appena un mese dal primo appello, sono stati raccolti i centomila euro necessari, non si è fermata ad Augusta la generosità dei concittadini. Il Kiwanis club e la Fidapa locali hanno lanciato l’iniziativa con il popolare gioco di carte, trovando l’adesione degli altri club service, Rotary e Lions, oltre che dell’associazione “Unitre” di Augusta.

“Notevole l’adesione dei partecipanti al torneo – fa sapere Renato Giummo, presidente del Kiwanis club Augusta – che ha permesso di raccogliere e poter donare alla famiglia una cospicua somma che, pur essendo una goccia, sicuramente farà la sua parte“.

“Un grazie particolare – aggiunge – va al Centro polisportivo Augusta, che ha messo a disposizione i locali; all’associazione Burraco club Augusta che ha curato, impeccabilmente, il torneo; al pasticciere Andrea Cannavà, che ha offerto nel corso della serata il rinfresco ai partecipanti; infine all’agenzia pubblicitaria di Michele Purgino che ha fornito la grafica e i trofei per i primi classificati“.