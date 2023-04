Primo piano Augusta, “passione” banda musicale cittadina. Convenzione col Comune e nuovo ingresso di

AUGUSTA – È alle spalle la partecipata Settimana santa ad Augusta, che ha visto la totale dedizione da parte di parrocchie, confraternite nonché corali e musicisti. In quest’ultima categoria si ascrivono i componenti della banda musicale cittadina, nel Venerdì santo, in particolare, immancabili accompagnatori delle due tradizionali processioni del Cristo morto che prendono il via rispettivamente a ridosso dell’alba e del tramonto.

“Nuovo Corpo bandistico Federico II – Città di Augusta” è il nome ufficiale di ciò che la cittadinanza riconosce affettuosamente come “la banda”, rifondata nel 2008 e gemellata dalla scorsa estate con la “Filarmonika Prince of Wales Own” di Birgu (Malta).

Un ulteriore riconoscimento è arrivato formalmente alle porte della Settimana santa anche dall’amministrazione comunale, che ha inteso dare continuità alla “collaborazione” attraverso una convenzione “sperimentale“, con validità fino alla conclusione dell’anno in corso, finalizzata alla “promozione di ogni attività espressiva di tipo musicale, ed in particolare modo della tradizione bandistica“. Il Comune ha preventivamente impegnato 8mila euro per assicurarsi sette prestazioni della banda musicale cittadina (con almeno l’80 per cento dei componenti), di cui: le suddette due processioni del Venerdì santo, il Corpus Domini, la festa di San Nicola a Brucoli, due sfilate pomeridiane e un concerto, questi ultimi tre eventi ancora da concordare con l’ufficio comunale preposto.

Il corpo bandistico è stabilmente composto da circa trenta elementi di Augusta, e proprio nella Settimana santa, grazie al ritorno in città di alcuni musicisti fuorisede, cresce nel numero fino a 35. Il ricambio generazionale è cruciale per coprire i componenti costretti a lasciare la città per studi universitari o lavoro. Anche quest’anno, in vista degli eventi più gravosi, si è annoverato un nuovo ingresso, quello del quattordicenne Matteo Matellini al flauto.

Nuove adesioni, tra una e due l’anno, che si devono alla passione di coloro che dal 2008 hanno assicurato la propria dedizione alla banda musicale cittadina, nonostante impegni lavorativi o familiari, alcuni dei quali figurano nell’attuale direttivo dell’associazione bandistica: il presidente Emanuele Di Grande, il vicepresidente Simone Nicotra (alla guida tra il 2017 e il 2021), il direttore Gaetano Galofaro, l’archivista Roberto Mignosa e il tesoriere Vittorio Rattizzato.