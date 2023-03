Primo piano Augusta, trasporto urbano, servizio Ast prosegue. Si avvia sostituzione pensiline degradate di

AUGUSTA – Dall’inizio del mese di marzo, sono due le notizie che riguardano il trasporto pubblico con autobus. La prima, più attesa, è quella della evitata interruzione, dal primo del mese, del servizio di trasporto urbano gestito dall’Azienda siciliana trasporti (Ast), come deliberato nei giorni scorsi dal consiglio d’amministrazione della partecipata della Regione a favore di quattordici comuni siciliani richiedenti, tra cui Augusta. La seconda riguarda le pensiline per le fermate dei bus nel territorio comunale.

Il cda di Ast ha deliberato di proseguire il servizio urbano nei comuni le cui amministrazioni hanno trasmesso “l’atto impositivo per l’affidamento del servizio” alla società, in altri termini l’obbligo di continuare i servizi urbani. I Comuni che hanno espresso la volontà di affidare e proseguire il servizio con Ast sono, oltre ad Augusta, Siracusa, Carlentini e Lentini nella provincia aretusea, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, Chiaramonte Gulfi, Gela (per atto impositivo presentato in precedenza), Milazzo, Modica, Paternò, Ragusa, Scicli.

“L’Ast svolge un servizio pubblico essenziale – ha sottolineato in un comunicato del 28 febbraio il presidente del cda di Ast, Santo Castiglione – L’Azienda aveva inviato un preavviso di rilascio servizio a gennaio, considerato l’approssimarsi del relativo termine di scadenza dei contratti al primo marzo. Oggi il Consiglio, a seguito dell’atto impositivo da parte dei suddetti Comuni, ha deliberato il prosieguo di tale servizio, in attesa delle determinazioni del Socio (leggasi Regione, ndr) per la risoluzione della crisi che in questo momento Ast sta attraversando“.

Incassata la garanzia che il servizio non verrà al momento interrotto, il Comune ha avviato in questi giorni il piano di sostituzione delle pensiline degradate per alcune fermate autobus. Optando per la procedura di affidamento diretto, il Comune aveva invitato lo scorso ottobre un solo operatore a presentare offerta sulla scorta del progetto definitivo-esecutivo approvato dalla giunta in giugno.

I lavori sono stati pertanto affidati per l’importo totale di 58.161 euro (Iva compresa) alla società “Comesi group srl” di Belpasso (Catania), unica invitata, che ha presentato un ribasso dello 0,5 per cento. La spesa trova copertura nel bilancio comunale 2022, a valere sui contributi straordinari erogati dalla Regione siciliana connessi al flusso straordinario di migranti (delibera di giunta 225 del 12 ottobre 2021).

“Grazie al lavoro di programmazione dell’assessore Peppe Tedesco, abbiamo cominciato a sostituire le obsolete pensiline delle fermate dei bus con altre più funzionali e chiuse – ha scritto il sindaco Giuseppe Di Mare, sulla propria pagina social – Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti, nei prossimi giorni verranno sostituite sul territorio comunale diverse pensiline di attesa del trasporto pubblico locale in avanzato stato di degrado“.

(Nella foto di copertina: nuova pensilina assemblata in attesa di installazione)