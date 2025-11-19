Primo piano Augusta, Uas, presentato l’ultimo racconto della scrittrice-magistrato Simona Lo Iacono di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Presentato nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, sabato scorso, l’ultimo libro della scrittrice-magistrato Simona Lo Iacono, Il grande comandamento, edito dalla giovane casa editrice Apalòs. Un’iniziativa a cura della sezione Uas (Unione avvocatura siciliana) di Siracusa-Augusta, presieduta da Saria Lanteri, nell’ambito del progetto “Dialoghi tra avvocatura e cultura”.

L’autrice siracusana ha incantato l’attento e partecipe pubblico, regalando un momento di profonda riflessione. Ha brillantemente conversato con Lo Iacono il professor Salvatore Amato (già docente ordinario di Filosofia del diritto nel dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania) che, ponendo interessanti domande, ha reso l’incontro appassionante.

Deborah Valenti ha letto, con grande trasporto, alcuni brani del racconto breve, incentrato su un amore impossibile, quello tra una donna siracusana cristiana e un giovane ebreo, sullo sfondo dell’editto di espulsione del 1482 degli ebrei dalla Sicilia.

Al tavolo dei relatori il vicesindaco Biagio Tribulato. All’evento ha partecipato una rappresentanza di studenti dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz“, per illustrare l’importante iniziativa “Io leggo perché 2025” a sostegno delle biblioteche scolastiche. L’associazione forense Uas, nel promuovere l’importanza di leggere, ha da subito aderito al progetto donando alla scuola copia del libro presentato, consegnata agli studenti in occasione dell’iniziativa.

“L’incontro – ha commentato a margine la presidente Saria Lanteri – è stato una bellissima occasione per nutrire la mente e far battere più forte il cuore. L’amore non conosce cancelli, muri, barriere e confini”.