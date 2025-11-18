Ss 114 Augusta-Siracusa, lavori sui viadotti: restringimenti fino a febbraio
AUGUSTA – Via a nuovi lavori, con nuovi restringimenti sulla Strada statale 114 “Orientale sicula” nel tratto compreso tra Augusta e Siracusa, in direzione del capoluogo aretuseo.
L’Anas ha infatti emanato nei giorni scorsi un’ordinanza che prevede diversi restringimenti di carreggiata in tratti saltuari per consentire lavori di “ripristino dei giunti dei viadotti” presenti lungo l’arteria stradale. Saranno attivi da lunedì 17 novembre 2025 a venerdì 27 febbraio 2026, tutti i giorni.
Gli interventi interesseranno la Ss 114 in direzione sud dal km 130,650 al km 154,550, segmento di circa 24 chilometri che comprende l’intero collegamento, prosecuzione dell’autostrada Catania-Siracusa, tra le uscite di Augusta e Siracusa.
In corrispondenza dei cantieri verranno chiuse alternativamente la corsia di marcia oppure la corsia di sorpasso, con fruibilità limitata in più punti della carreggiata, secondo quanto stabilito dalla segnaletica temporanea installata dall’impresa esecutrice. Inoltre, per ragioni di sicurezza, lungo i tratti saltuari in cui sono presenti i lavori scatteranno limite di velocità a 60 km/h e divieto di sorpasso per tutti i veicoli.