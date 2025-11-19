Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 19 al 25 novembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 19 novembre a martedì 25 novembre 2025

Mer 19 novembre

Wicked – Parte 2 (A. Grande, J. Goldblum) (2h e 7m): ore 16:45 – 19:10 – 21:30

L’illusione perfetta – Now You See Me 3 (M. Freeman, M. Ruffalo) (1h e 53m): ore 17:00 – 19:10 – 21:20

Il maestro (P. Favino) (2h e 5m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30

Gio 20 – Ven 21 – Sab 22 – Mar 25 novembre

Wicked – Parte 2 (A. Grande, J. Goldblum) (2h e 7m): ore 16:45 – 19:10 – 21:30

Nino. 18 giorni (N. D’Angelo) (1h e 30m): ore 19:15

L’illusione perfetta – Now You See Me 3 (M. Freeman, M. Ruffalo) (1h e 53m): ore 17:00 – 21:00

Il maestro (P. Favino) (2h e 5m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30

Domenica 23 novembre

Wicked – Parte 2 (A. Grande, J. Goldblum) (2h e 7m): ore 15:45 – 18:10 – 20:15

Nino. 18 giorni (N. D’Angelo) (1h e 30m): ore 20:30

L’illusione perfetta – Now You See Me 3 (M. Freeman, M. Ruffalo) (1h e 53m): ore 22:35

Il maestro (P. Favino) (2h e 5m): ore 15:45 – 18:00 – 22:10

Chiusura: Lun 24 novembre

Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

