Primo piano Augusta, ubriaco fa danni in un bar del centro e porta via un coltello: rintracciato e denunciato dalla polizia di

AUGUSTA – Il sessantunenne J.G., di origine tedesca ma da molti anni ad Augusta, è stato denunciato ieri sera da agenti della Polizia di Stato per le ipotesi di reato di danneggiamento e porto illegale di un coltello da cucina.

Nella serata di sabato, intorno alle 21, l’uomo in evidente stato di ubriachezza, già conosciuto alle forze di polizia, si è recato in un bar del centro storico, in via Roma, e lì avrebbe rotto alcuni bicchieri all’interno del locale e si sarebbe impossessato di un coltello da cucina, per poi allontanarsi.

Gli agenti della volante in servizio al locale commissariato sono riusciti a rintracciarlo poco distante dal bar, a identificarlo e a denunciarlo. È sopraggiunta anche un’autoambulanza del 118 per trasportare il sessantunenne al pronto soccorso del “Muscatello” per gli accertamenti medici del caso.

