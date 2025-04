Primo piano Augusta, ubriaco guida l’auto a zigzag: sorpreso dai carabinieri di

AUGUSTA – Un automobilista 49enne è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del nucleo radiomobile di Augusta per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato alla guida della propria autovettura mentre percorreva a zigzag le strade urbane. Sottoposto ad alcol test, è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

La patente è stata ritirata e, inoltre, l’auto sequestrata poiché risultata senza assicurazione.

(Foto di copertina: repertorio)