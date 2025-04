Eventi Augusta, Aido, palazzo di città si tinge di rosso per dire sì alla donazione degli organi di

AUGUSTA – In occasione della “Giornata nazionale per la donazione e per il trapianto degli organi e tessuti”, indetta dal Ministero della Salute per questo venerdì 11 aprile, il gruppo comunale dell’Aido presieduto dall’avvocata Silviarita Feccia, che ricopre anche il ruolo di presidente regionale dell’associazione, insieme al sindaco Giuseppe Di Mare, ha esposto sul balcone del palazzo di città uno striscione di sensibilizzazione per la donazione di organi, tessuti e cellule.

Alla breve cerimonia ha partecipato anche la coordinatrice dei prelievi e trapianti dell’Asp di Siracusa, Graziella Basso, per l’Aido inoltre i componenti del direttivo locale Antonio Valeri, Vito Fraschilla, Francesca Di Mare, Salvo Cannavà e Giuseppina Aloisi Giallongo, mentre per l’amministrazione comunale anche il vicesindaco Biagio Tribulato e gli assessori Pino Carrabino, Pippo Spanò, Salvo Serra e Domenico Zanti.

Al tramonto, il prospetto frontale del palazzo di città sarà illuminato di rosso, colore, assieme al bianco, rappresentativo dell’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido).

La presidente regionale Feccia auspica che certe iniziative possano “stimolare la riflessione e

la sensibilizzazione sulla donazione degli organi, tessuti e cellule come gesto di grande

responsabilità sociale ed espressione concreta di solidarietà universale, perché ogni anno il trapianto

possa restituire alla vita a migliaia di persone affette da patologie la cui unica speranza di tornare

alla vita normale è il trapianto. Per cui diciamo: “sì” alla speranza, “sì” alla vita, “sì” alla

donazione degli organi, tessuti e cellule“.

“Illuminare il nostro il palazzo di città – dichiara il sindaco Di Mare – serve a rendere visibile un

messaggio spesso trascurato: la donazione non solo salva vite, ma contribuisce anche a costruire

una società più empatica e solidale. Attraverso gesti simbolici come questo, si può combattere

l’indifferenza e promuovere valori fondamentali come l’aiuto reciproco e la speranza. La “Giornata per la donazione degli organi” non vuole essere solo un omaggio ai donatori e ai beneficiari, ma anche un potente strumento per educare e ispirare la comunità a partecipare attivamente alla cultura della donazione come gesto concreto di responsabilità sociale“.