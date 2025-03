Primo piano Una siracusana al vertice provinciale dei giovani di Confindustria, tre augustani nel direttivo di

SIRACUSA – Passaggio del testimone nel Gruppo Giovani di Confindustria Siracusa. Ieri pomeriggio l’assemblea ha eletto presidente per il triennio 2025-2028 Lelia Crispino, imprenditrice siracusana del comparto turistico.

Succede all’augustano Edoardo La Ferla, che ha lasciato dopo neppure un anno la carica perché eletto lo scorso novembre quale presidente regionale del Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia.

“È per me un grande onore – ha detto la neo presidente Crispino – prendere il testimone del Gruppo Giovani, nella piena continuità con Edoardo La Ferla e con la piena condivisione di tutti i Giovani imprenditori”. “Sono consapevole – ha aggiunto – di quanto sia efficace il “lavoro di squadra”, supportato dall’operato di tutti i Giovani e dalla forza di Confindustria: sono fiduciosa che riusciremo a svolgere il nostro ruolo in maniera lineare, raggiungendo ottimi risultati, concentrando le nostre azioni su aspetti concreti e mirati”.

Nel rinnovato consiglio direttivo figurano tre augustani: Flavia Coppola, Michele Margarucci e Federico Tinnirello.

Alla base del programma di lavoro enunciato, vi sono il ruolo dell’Intelligenza artificiale per le aziende, la Gender equality con una attenzione particolare all’imprenditoria femminile, inoltre formazione, sostenibilità e diffusione della “cultura d’impresa” tra i giovani.

In una nota stampa, rivolge gli auguri a Crispino il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, che sottolinea “l’importanza del team e della crescita del Gruppo Giovani imprenditori che lavora per la comunità, con visione e condivisione”.