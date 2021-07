Primo piano Augusta, utilitaria travolta da autocarro sulla statale 193: muore pensionato di

AUGUSTA – Incidente mortale sulla strada statale 193, al chilometro zero in direzione di Augusta, proprio sotto il cavalcavia della Catania-Siracusa. Poco prima delle 13 si è verificato l’impatto tra un furgone e un’utilitaria, che ha causato la morte dell’automobilista, F.A., pensionato sortinese di 89 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del furgone, per una dinamica oggetto di accertamenti, avrebbe perso il controllo del mezzo urtando violentemente la Fiat Punto, presumibilmente ferma sul ciglio della strada all’ombra del cavalcavia.

L’auto si è ribaltata e per l’anziano conducente non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo dei sanitari del 118. Mentre l’autocarro ha finito la sua corsa contro un albero, senza danni per l’autista.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Augusta e i carabinieri della locale compagnia.