Primo piano Brucoli, nuova Ztl estiva scatta il 30 luglio di

AUGUSTA – Scatterà venerdì 30 luglio la nuova Ztl estiva (Zona a traffico limitato) nella frazione di Brucoli, in concomitanza con l’avvio del mercatino artigianale chiamato “Artigian city – Brucoli fest 2021”, in programma per dieci serate fino a domenica 8 agosto.

Con ordinanza di polizia municipale numero 131, firmata dal comandante facente funzioni Maria Concetta Boschetto, la Ztl serale sarà in vigore tutti i giorni da venerdì 30 luglio a domenica 22 agosto e nei weekend del 28-29 agosto e del 4-5 settembre.

Si prevede il divieto di circolazione e di sosta veicolare in via Libertà nel tratto tra la traversa per Campolato Basso e via Castello dalle ore 19 alle ore 1, con divieto di transito in ingresso fin dalla cosiddetta seconda traversa lato ovest (deroga per i veicoli diretti a Campolato Basso).

Nella stessa fascia oraria è vietata la circolazione veicolare in via Augusta nel tratto compreso tra via Nuova e via Libertà. In via Nuova la circolazione veicolare è vietata dalle ore 19,30 alle ore 1, con deroga per i residenti.

Le autovetture possono essere parcheggiate nell’area di sosta gratuita che si trova all’ingresso del borgo, sul terreno concesso dall’Enel in comodato d’uso gratuito al Comune. Nelle vie oggetto della Ztl sono comunque consentiti transito e sosta ai veicoli dei corpi di polizia, ai mezzi di soccorso e ai veicoli “a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria che espongano sul parabrezza il relativo contrassegno“.

La precedente Ztl estiva di Brucoli, nelle stesse vie, era in vigore soltanto nei weekend tra sabato 19 giugno a domenica 25 luglio, e con scadenza alla mezzanotte.

(Nella foto di repertorio in copertina: via Libertà)