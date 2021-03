Primo piano Augusta, vaccinazione Covid avviata per il personale della Marina. Due punti vaccinali a Marisicilia di

AUGUSTA – È partita l’1 marzo la campagna di vaccinazione anti-Covid, con dosi Astrazeneca, per tutto il personale della Marina militare della base di Augusta. In sinergia con l’Asp di Siracusa, sono stati allestiti due punti vaccinali all’interno delle strutture militari di Augusta, con personale medico della Marina militare dell’Infermeria presidiaria coadiuvato da personale amministrativo dell’Asp.

Si sta procedendo, secondo cronoprogramma, alla vaccinazione dapprima di tutto il personale militare della Marina e delle altre forze armate e successivamente del personale civile della Difesa, delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

Dal mese di novembre la Marina militare in tutta Italia, ove presente, ha allestito postazioni drive-in, chiamate Drive through Difesa (Dtd), per l’effettuazione dei test antigenici, al fine di incrementare il numero di tamponi e alleggerire il lavoro delle strutture ospedaliere civili. La postazione per Augusta, ubicata a Punta Izzo, è attiva dal 30 novembre scorso, con modalità di accesso diverse in base ai piani predisposti nelle varie fasi dall’Asp di Siracusa, ed è gestita da personale militare sanitario di Marisicilia con la collaborazione di personale sanitario dell’Azienda sanitaria.