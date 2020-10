Elezioni amministrative 2020 Augusta, verso il ballottaggio, Di Mare completa la squadra: Tania Patania settimo assessore designato di

AUGUSTA – Il candidato a sindaco Giuseppe Di Mare (nella foto di repertorio in copertina), giunto al ballottaggio da secondo (5.313 voti), distanziato di poco meno di mille voti dal contendente Pippo Gulino (6.155 voti), ha depositato stamani entro il termine delle ore 14 la documentazione per il settimo e ultimo assessore designato.

Sarà Tania Patania (nella foto all’interno), responsabile amministrativo di un’impresa portuale e segretario di Unionports, a riempire l’ultima casella libera della squadra per l’eventuale giunta di Di Mare, con la delega al Porto.

Di Mare aveva già designato al primo turno sei assessori, il massimo consentito dalla legge elettorale: Cosimo Cappiello, Giuseppe Carrabino, Rosario Costa, Beniamino D’Augusta, Rosario Sicari, Ombretta Tringali.

“Noi rappresentiamo il nuovo in questa competizione elettorale – ha scandito Giuseppe Di Mare nel videomessaggio social di pochi minuti fa – noi rappresentiamo la competenza, noi rappresentiamo la libertà, noi rappresentiamo la speranza per la nostra città. C’è un futuro per Augusta. Andiamo a vincere“.

Non accenna a eventuali apparentamenti di liste, pertanto al momento conta sulle sue tre liste civiche su quattro al di sopra della soglia di sbarramento. C’è tempo fino a lunedì 12 ottobre alle ore 14. Poi si andrà verso il voto per il ballottaggio in programma domenica 18 ore 7-22 e lunedì 19 ore 7-14.