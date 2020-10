Elezioni amministrative 2020 Augusta, verso il ballottaggio, Gulino designa i restanti tre assessori. Poi il trasferimento al Covid center di Siracusa di

AUGUSTA – Squadra dell’eventuale giunta al completo anche per il candidato sindaco Pippo Gulino, che ha reso pubblica l’indicazione degli ulteriori tre assessori designati, già ufficializzata alla segreteria generale del Comune entro le ore 14, solo nel pomeriggio. Si tratta di Danilo Circo, vicesindaco del suo terzo mandato, e degli ingegneri Giuseppe Fazio e Francesco Peluso.

“La squadra degli assessori con i quali renderemo la nostra città migliore è definita – ha scritto Gulino sulla sua pagina social – Grazie alla vostra fiducia e alla loro comprovata professionalità lavoreremo insieme con successo per la nostra Augusta“.

I tre neo assessori designati si aggiungono ai quattro indicati al primo turno, che sono Angelo Cianci, Stefano Munafò, Alessandra Aloisi e Rosy Centamore. L’ex sindaco degli anni novanta Gulino, sostenuto da tre liste civiche, ha registrato nella tornata degli scorsi 4 e 5 ottobre 6.155 voti e un vantaggio di 842 preferenze sull’avversario per l’imminente ballottaggio Giuseppe Di Mare. Per entrambi, al momento, non si hanno notizie di eventuali apparentamenti, per cui c’è tempo fino a lunedì 12 ottobre alle ore 14.

Il motivo del ritardo nella comunicazione della squadra alla cittadinanza si è compreso solo nel tardo pomeriggio, quando è stata confermata da fonti interne la notizia secondo cui Pippo Gulino, già risultato positivo al Covid-19 lo scorso martedì e pertanto in isolamento domiciliare sotto sorveglianza sanitaria, è stato trasferito in autoambulanza all’ospedale “Umberto I” di Siracusa. Si trova attualmente, infatti, al Covid center del nosocomio aretuseo per accertamenti.