Primo piano Augusta, emergenza alimentare, la solidarietà non si ferma: giovani rotaractiani e interactiani in campo di

AUGUSTA – Il mese di settembre si è chiuso all’insegna della solidarietà, con la raccolta alimentare promossa dinanzi ad alcuni supermercati del territorio dai club service giovanili Rotaract, presieduto da Rossella Messina, e Interact, guidato dalla giovanissima Dalila Ramaci.

Il 29 settembre è stato il giorno della consegna dei beni alimentari alla locale fraternita Misericordia e alla fondazione “Famiglia Giuseppe Catalano” onlus (vedi foto di copertina). Questi ultimi due sodalizi, molto attivi non solo durante la “Fase 1” dell’emergenza Covid, hanno nelle settimane scorse rinnovato l’appello per far fronte all’acuita emergenza alimentare, invitando i concittadini a riempire i “carrelli solidali” con il motto “Aiutaci ad aiutare!”.

Nei giorni scorsi i volontari della fraternita e della fondazione si sono quindi occupati di recapitare i beni alimentari, raccolti dai giovani dei due club service anche con il supporto del Rotary club padrino, alle famiglie indigenti del territorio.

“L’attività nasce dalla necessità di offrire un aiuto concreto a chi purtroppo, a seguito dell’emergenza Covid-19, continua a riscontrare grandi problemi economici – hanno scritto in una nota congiunta Rossella Messina e Dalila Ramaci – I risultati sono stati ottimi e questo è possibile solo grazie ai piccoli gesti di solidarietà da parte degli abitanti di Augusta. Ancora una volta abbiamo sperimentato che l’unione fa la forza!“.