Primo piano Augusta verso il voto, Fdi sul caso Di Mare: il commissario provinciale chiarisce la linea di

AUGUSTA – A seguito di quarantott’ore di polemiche e prese di posizione sul diniego romano del simbolo di Fratelli d’Italia alla ricandidatura del sindaco uscente Giuseppe Di Mare, tesserato dello stesso partito, interviene ufficialmente il commissario provinciale Salvatore Coletta (nella foto di repertorio in copertina, a sinistra, insieme al deputato nazionale Luca Cannata e al commissario regionale Luca Sbardella).

Una presa di posizione attesa, che arriva dopo il caso politico esploso in città e culminato con l’uscita dal partito del coordinatore cittadino Rosario Sicari, e che mira a rendere pubblica la linea dei vertici. “In merito alle prossime amministrative di Augusta, Fratelli d’Italia chiarisce che le decisioni relative all’utilizzo del simbolo sono assunte dagli organismi competenti del partito, nel rispetto dello statuto e del codice etico“, scrive.

Pur senza esplicitare le motivazioni della decisione su Di Mare, che resterebbero prerogativa del dipartimento nazionale organizzazione guidato da Giovanni Donzelli, precisa: “Il simbolo di Fratelli d’Italia non è un automatismo, ma rappresenta una comunità politica che richiede coerenza, condivisione della linea e rispetto delle regole“. E ancora: “Le valutazioni che hanno condotto a questa decisione rientrano nelle prerogative degli organi del partito, che operano sulla base di criteri politici, etici e organizzativi ben definiti“.

Nel passaggio successivo, il commissario provinciale ribadisce la natura inclusiva del partito, fissandone però i paletti: “Fratelli d’Italia resta una comunità aperta, con spirito costruttivo, a quanti vorranno farne parte, nel rispetto dei valori, della linea politica e delle regole che la contraddistinguono“.

Quanto alla presenza sul territorio, Coletta assicura continuità politica anche ad Augusta, dove Fratelli d’Italia può contare su centinaia di tesserati e diversi dirigenti di partito, a tutti i livelli, attualmente in carica: “Fratelli d’Italia continuerà a essere presente ad Augusta attraverso il coordinamento dei vertici provinciali, insieme ai dirigenti e ai numerosi sostenitori del territorio“.

“È già in corso – annuncia infine il commissario provinciale – un percorso di riorganizzazione che porterà alla ricostituzione degli organismi del circolo cittadino, rafforzando una presenza politica fondata su coerenza, partecipazione e rispetto dei valori del partito“.

Una nota che nei fatti conferma la scelta dei vertici nazionali di non concedere il simbolo a Di Mare, il quale può contare invece sulle liste di partito di Forza Italia e Grande Sicilia come di Lega e Dc in seno alle civiche, ma che lascia aperto il tema politico delle motivazioni alla base della decisione e degli equilibri del centrodestra cittadino in vista delle elezioni.