Primo piano Augusta, Avs sul caso Fdi-Di Mare: “Perché Meloni ha tolto il simbolo?” di

AUGUSTA – “Perché la Meloni ha tolto il simbolo a Di Mare?”. È la domanda posta dalla segreteria provinciale di Sinistra italiana-Avs, guidata da Sebastiano Zappulla, all’indomani della notizia del diniego del simbolo di Fratelli d’Italia al sindaco uscente di Augusta.

Nella nota stampa diffusa oggi, il partito che ad Augusta esprime il candidato sindaco sfidante Salvo Pancari, sostenuto dal Campo largo, interviene sulla vicenda politica leggendola come segue: “Il partito della presidente del consiglio nega il simbolo al suo ex sindaco Di Mare“. “Il sindaco uscente ha perso l’appoggio del suo partito – incalza la segreteria provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra – Per ovviare a questa ‘sberla’, il sindaco di Augusta tira fuori dal cilindro un’altra lista civica. L’ennesima“.

Tra le parole di Zappulla si inserisce anche una interpretazione politica più ampia delle dinamiche interne a Fratelli d’Italia a livello nazionale: “La Meloni sta prendendo le distanze da tutto quello che le ha creato imbarazzo e fastidio. Ha fatto dimettere Delmastro, Santanchè, sottosegretari, capo ufficio gabinetto, vice presidente di Regione, etc. etc. Forse farà dimettere anche qualche big siciliano del suo partito. Nel frattempo ha tolto il simbolo del partito al suo ex candidato sindaco Di Mare“. Da qui la richiesta esplicita di chiarimenti: “Vorremmo sapere per quale motivo l’ha fatto“.

E ancora: “Perché al di là delle reazioni di chi si è visto privare del simbolo di Fdi, reazioni che ci interessano fino ad un certo punto, il partito nazionale di Fdi non si è ancora degnato di farci sapere per quale motivo ha tolto il simbolo del partito a Di Mare e ai suoi amici“. Arrivando a porre la questione sul piano dell’interesse pubblico: “I cittadini e le cittadine di Augusta avrebbero tutto il diritto di sapere perché è successo“.