Elezioni amministrative 2026 Augusta verso il voto, significativa partecipazione all’iniziativa elettorale di Peppe Di Masi (Insieme) di

AUGUSTA – Partecipazione e clima di festa nella mattinata di domenica 17 maggio per l’iniziativa pubblica promossa dal candidato al Consiglio comunale Giuseppe “Peppe” Di Masi, della lista civica Insieme per Augusta, a sostegno della ricandidatura a sindaco dell’uscente Giuseppe Di Mare.

L’appuntamento si è svolto dinanzi all’esercizio commerciale di cui Di Masi è titolare, nei pressi di piazza Fontana, trasformando per alcune ore l’area in un momento di incontro con cittadini, amici e sostenitori, tra animazione per i più piccoli, musica e occasioni di confronto politico.

La mattinata ha preso il via già nelle prime ore con l’arrivo di gruppi di biker e appassionati di moto d’epoca, vespe e auto storiche, accolti dal candidato in un’atmosfera conviviale. A seguire, spazio all’animazione dedicata alle famiglie con la presenza di personaggi per bambini, palloncini e momenti di intrattenimento.

Il momento più strettamente politico si è tenuto intorno a metà mattinata con l’intervento del candidato sindaco Giuseppe Di Mare, affiancato dal coordinatore della lista civica Insieme Rosario Salmeri e dall’assessore designato Concetto Cannavà. Presente anche la candidata al Consiglio comunale Salvatrice Daidone, in un segnale di condivisione del percorso elettorale all’interno della stessa squadra civica.

“È stata una bellissima giornata, soprattutto per la partecipazione e l’affetto che ho percepito – dichiara Di Masi – Ho voluto creare un momento di incontro aperto, semplice e autentico, per stare tra la gente e ascoltare il territorio. Ringrazio di cuore tutti coloro che sono intervenuti, dagli amici ai sostenitori, dai cittadini che si sono fermati a chi ha voluto portare la propria vicinanza. Al di là della campagna elettorale, è stato un momento umano molto bello, che mi dà ancora più energia per questi ultimi giorni”.

Secondo gli organizzatori, l’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di pubblico nel corso dell’intera mattinata.

Per Di Masi, candidato consigliere con la lista civica Insieme per Augusta a sostegno di Giuseppe Di Mare sindaco, il confronto diretto con i cittadini rappresenta uno degli elementi centrali di questa fase conclusiva della campagna elettorale in vista del voto del 24 e 25 maggio.

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