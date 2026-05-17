Primo piano Augusta, oltre 2.500 “no” all’allargamento di via Colombo tra i Ficus secolari di

AUGUSTA – Prosegue, tra raccolta online e banchetti in presenza, la mobilitazione contro il progetto comunale che prevede la riqualificazione della viabilità tra il viadotto Federico II e i giardini pubblici, segnatamente nel primo tratto di via Colombo, con interventi che inciderebbero sul patrimonio arboreo storico della villa comunale.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

La raccolta firme, avviata il 25 aprile dalla consigliera comunale Milena Contento, esponente del Partito democratico, ha superato in poche settimane, secondo quanto reso noto dalla stessa promotrice, quota 2.500 adesioni complessive, tra sottoscrizioni sulla piattaforma Change.org (1.582 ad oggi) e firme raccolte fisicamente anche nella mattinata di ieri, sabato 16 maggio.

La mobilitazione riguarda il contestato progetto esecutivo approvato dall’amministrazione Di Mare il 19 settembre 2024 per la riqualificazione urbana dell’asse viario adiacente ai giardini pubblici, intervento che prevede l’allargamento della sede stradale e contemplerebbe l’abbattimento di una decina di Ficus microcarpa secolari della villa comunale (vedi foto di copertina).

Secondo Contento, quegli esemplari meritano una tutela assimilabile a quella degli alberi monumentali. Nel documento diffuso oggi, l’esponente del Pd sostiene che “l’albero monumentale debba essere considerato un bene paesaggistico in senso sostanziale, anche indipendentemente dalla sua formale iscrizione in elenchi amministrativi, ma anche dalle sue caratteristiche oggettive e dal rapporto con il contesto urbano e identitario“. Da qui la la convinzione che “ne deriva un obbligo di attenzione rafforzata nei procedimenti che possono condurre a interventi irreversibili, come l’abbattimento o la compromissione strutturale dell’esemplare“.

L’obiettivo dichiarato, comunque, è quello di chiedere alla futura amministrazione comunale l’inserimento degli alberi della villa nell’elenco degli alberi monumentali. “Il sentimento comune è l’attaccamento degli augustani agli alberi della villa“, commenta Contento che aggiunge: “Emerge senza ombra di dubbio la volontà degli augustani: gli alberi non si toccano“. La consigliera annuncia inoltre, a tal fine, l’intenzione di predisporre una mozione da sottoporre al futuro consiglio comunale, che sarà eletto con le amministrative del 24 e 25 maggio, e, in caso di mancato accoglimento delle richieste, di valutare iniziative presso gli organi competenti.

La vicenda è così sotto i riflettori anche nell’ultima settimana della campagna elettorale amministrativa, in un contesto in cui l’intervento è stabilmente rientrato nel dibattito pubblico e politico cittadino. Resta sullo sfondo il progetto esecutivo dell’ente, già approvato da un anno e mezzo e su cui non si registrano, al momento, passi indietro.