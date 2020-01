Primo piano Augusta, verso le amministrative, Bonnici lancia in città il partito di Calenda di

AUGUSTA – Sabato prossimo approderà in città “Azione“, il nuovo partito di Carlo Calenda, già ministro dello Sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni. È stata infatti indetta una conferenza stampa di presentazione di “Augusta in Azione” per il pomeriggio a Palazzo Zuppello alla quale interverranno Francesco Italia, sindaco di Siracusa e coordinatore regionale di Azione, e Giovanni Bonnici (nella foto di repertorio in copertina), quale coordinatore di “Augusta in Azione”.

Bonnici aveva intrapreso un percorso civico tre anni fa con l’associazione politico-culturale “Facciamo squadra“, di cui è stato fondatore e coordinatore, proponendosi quale candidato sindaco ad eventuali primarie del centrosinistra, l’ultimo appello lo scorso settembre. Poi, a metà dicembre, la prima uscita formale con il nuovo soggetto politico in una “lettera al sindaco” sulla crisi idrica nell’Isola.

Si attendono le dichiarazioni che fornirà alla stampa sabato, anche per provare a far luce su un’area politica, quella del centro-sinistra locale, che appare ulteriormente frastagliata dopo le scissioni nazionali dal Partito democratico operate dallo stesso Calenda con Azione e da Renzi con Italia viva.