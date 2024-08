Primo piano Augusta, viadotto Federico II, iniziati interventi sui piloni in mare con divieto di navigazione di

AUGUSTA – Sono iniziati ieri i lavori di manutenzione sulle pile in mare del viadotto Federico II, nell’ambito del cantiere in corso da giugno (vedi foto di copertina) per l’intervento stralcio di ripristino strutturale di complessivamente tredici pile.

Si aggiungono all’opera di risanamento, già eseguita nell’estate del 2021, delle cinque pile più degradate.

Per consentire il transito e la sosta dell’automezzo necessario per i lavori di installazione dei ponteggi ancorati ai piloni, la carreggiata è da alcune settimane ristretta a tre corsie, una in direzione Isola e due in direzione Borgata (vedi foto all’interno), riservando ai mezzi di cantiere quella più a est.

Inoltre, con ordinanza della Capitaneria di porto di Augusta, è stato interdetto lo specchio acqueo sottostante al viadotto da ieri e fino al 31 dicembre prossimo, consentendo il transito delle imbarcazioni “esclusivamente in corrispondenza dei tratti di ponte non interessati dalle lavorazioni“, cioè tra le pile 10 e 11 e tra le pile 15 e 16 (in bianco, nello stralcio planimetrico qui di seguito).

I lavori, eseguiti dalla “Two Smart Building srl” di Tremestieri Etneo (Catania), sono finanziati con risorse a valere sulla misura nel Pnrr dedicata alle Zes, pari a 1 milione 954mila euro, quale secondo stralcio di tre progetti unificati con unico soggetto attuatore l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale.

Gli altri due interventi stralcio finanziati sono: la manutenzione straordinaria della via di collegamento tra porto commerciale e area cantieristica a Punta Cugno; la progettazione e realizzazione del cosiddetto terzo ponte tra Isola e Borgata.